Notizie Milan – Thiago Silva sogna Messi e il Barcellona

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Come riporta Mundo Deportivo, Thiago Silva sogna di chiudere la sua carriera calcistica tra le fila del Barcellona e al fianco di Messi. Per il momento, infatti, il brasiliano non ha preso in considerazione le offerte che arrivano dalla MLS e dalla Cina. Il difensore ha il contratto in scadenza a giugno con il Paris Saint Germain e il club francese per il momento non si è mosso per trattenere il giocatore in squadra. Negli ultimi giorni si era parlato con insistenza di un suo possibile ritorno al Milan, ma ultime vicende societarie hanno generato molto confusione, anche sul mercato. Non è detto, però, che il Diavolo non provi l’assalto, soprattutto quando Thiago Silva sarà libero di trasferirsi a parametro zero, ma per ora ogni discorso è rimandato fino all’insediamento della nuova guida tecnica.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live