Notizie Milan – Theo, obiettivo rinnovo: ma il Psg non molla…

MILANO – Non accenna a placarsi l’interesse del Paris Saint-Germain per Theo Hernandez. Leonardo, direttore sportivo del club francese, ha individuato nel terzino rossonero il giocatore ideale da regalare a Tuchel per sopperire alla partenza di Kurzawa. Stando a ciò che riferisce il portale spagnolo ‘Ondacero’, il Psg potrebbe presentare a breve un’offerta concreta, il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del proprio laterale sinistro. Theo è un punto di riferimento nel nuovo progetto rossonero, per cui Gazidis lo reputa incedibile e, per blindarlo, sta già pensando di intavolare una trattativa per il rinnovo del contratto.

