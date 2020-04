Notizie Milan – Theo Hernandez, Gazidis pensa alla plusvalenza

MILANO – Come è stato riportato nei giorni scorsi il Paris Saint Germain sembra aver messo nel mirino Theo Hernandez. Il terzino del Milan è balzato agli onori della cronaca grazie alle ottime prestazioni, fino a questo punto della stagione e il calciatore è riuscito ad attirare l’attenzione di grandi club. Il suo futuro dovrebbe essere ancora in rossonero, anche se le ultime indiscrezioni di mercato rivelano il contrario. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, l’offerta da 50 milioni di euro che il PSG è intenzionato a fare per il giocatore, potrebbe far vacillare la dirigenza rossonera. Uno degli obiettivi di Gazidis, e del Milan, è quello di realizzare ricche plusvalenze e in questo caso il Diavolo riuscirebbe ad incassare più del doppio della cifra spesa in estate per portare Theo Hernandez a Milanello.

Uno scenario che non è da sottovalutare. Dato che il club meneghino vuole offrire alla nuova guida tecnica del club, probabilmente Rangnick, un ricco budget per i futuri acquisti e questo potrebbe avvenire anche grazie a cessioni eccellenti. Molto probabilmente alla fine verrà chiesto al giocatore stesso di scegliere il suo futuro. Se continuare con il Milan, oppure, provare una nuova avventura in Francia.

