Notizie Milan –  Teur Koopmeiners, ecco quanto serve per prenderlo dall’AZ

MILANO – Teur Koopmeiners è uno degli obiettivi del Milan, per il centrocampo della prossima stagione. Il capitano dell’AZ Alkmaar ha disputato un’ottima stagione e le sue prestazioni gli sono valse l’appellativo di “nuovo Van Bommel“. I rossoneri sembrano essere convinti delle qualità del ragazzo, tanto da voler puntare su di lui indipendentemente dalla prossima guida tecnica, ma c’è un ostacolo sulla strada che porta a Milanello. Il cartellino dell’Under ventuno olandese, infatti, continua ad essere rivisito verso l’alto. Se qualche mese fa sarebbero bastati 15 milioni di euro, oggi ne servirebbero almeno 18 per strapparlo all’AZ Alkmaar.

