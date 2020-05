Notizie Milan – Terrazzino: “Rangnick? Come allenatore non si discute”

MILANO – Marco Terrazzino deve il suo esordio in Bundesliga, all’età di 17 anni, a Ralf Rangnick. All’epoca, il calciatore della Dinamo Dresda. indossava la maglia dell’Hoffenheim. Ecco che cosa ha detto sul probabile nuovo allenatore del Milan.

: «Il Milan con lui può cresce, ma ho dei dubbi sul suo adattamento in Italia, soprattutto per la sua mentalità e quella dei tifosi. Come allenatore non si discute, è bravissimo. Umanamente però è un freddo, un calcolatore. Per lui ero il suo Robben, mi ricordo che conosceva a memoria gli avversari, e passavo molto tempo sulla tattica. Amava anche il contropiede. Decisi di andare via dall’Hoffenheim per lui. Mi ricordo che in sala stampa, dopo una sconfitta con Leverkusen di Toni Kroos, disse che si sarebbe aspetatto di più da me e ci rimasi male. In quella partita tra l’altro entrai dalla panchina».

