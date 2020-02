Notizie Milan – Tardelli: “Allegri non è stato mai amato dai tifosi”

MILANO – Il nome di Massimiliano Allegri da un po’ di giorni ha iniziato a rimbalzare sia per quanto riguarda la Juventus, che per il Milan. L’allenatore livornese è al centro delle indiscrezioni di mercato, che lo vedono tornare sulla panchina dei bianconeri, al posto di Sarri. Oppure alla guida del club rossonero per la prossima stagione. Marco Tardelli, centrocampista campione del Mondo nel 1982 con l’Italia, sulla pagine de “la Stampa” è intervenuto sulla questione. ecco cosa ha detto.

: «Vince con il Milan, vince tanto con la Juventus, arrivando anche a disputare due finali di Champions League, ma i tifosi non l’hanno mai amato. E’ un vincente, da sempre, ha un curriculum che fa invidia, ma in questo momento non allena, è fuori dal nostro campionato. C’è sempre un ma o un però nei suoi confronti. adesso, però, chi lo criticava si accorge che non era poi così male».

