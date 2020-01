Notizie Milan – Tante richieste per Gabbia, ma i rossoneri vogliono tenerlo: il punto

MILANO – Matteo Gabbia, giovane difensore rossonero, è richiestissimo sul mercato. Oltre a diversi club che militano in cadetteria, il classe ’99 è seguito anche da due società di Serie A: Parma e Sampdoria. Gabbia finora non è mai stato utilizzato in campionato, mentre ha collezionato una presenza in Coppa Italia negli ottavi di finale contro la Spal. Il prestito secco fino a fine stagione potrebbe essere una buona soluzione per dargli modo di giocare con continuità ma, stando a ciò che riferisce MilanNews.it, il club meneghino vorrebbe trattenerlo poiché non reputa convincenti le alternative che offre il mercato.