Notizie Milan – Tamponi tutti negativi. E Ibra vola in Svezia…

MILANO – Buone notizie in casa rossonera. Come riferisce Sky Sport, oggi sono usciti i risultati del terzo giro di tamponi, effettuato dai giocatori del Milan due giorni fa: tutti negativi. Di conseguenza, gli allenamenti collettivi possono tranquillamente proseguire e nei prossimi giorni verranno fatti nuovi tamponi. Intanto, Zlatan Ibrahimovic è volato in Svezia dalla sua famiglia e rientrerà a Milano la prossima settimana per svolgere nuovi controlli sull’infortunio accusato al polpaccio.

