Notizie Milan – Taarabt: “L’Italia? Mi vengono in mente subito i rossoneri”

MILANO – Adel Taarabt, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport. Ecco che cosa ha detto l’ex calciatore del Milan, sulla sua esperienza in rossonero, all’emittente satellitare:

«Se penso all’Italia mi viene naturale pensare subito al Milan. Ho giocato in un top club e ho avuto la possibilità do condividere lo spogliatoio con campioni del calibro di Kakà. Credo di aver fatto bene in rossonero, è stato un peccato non poter tornare, ma mi sono divertito molto. Purtroppo con il cambio in panchina tra Seedorf e Inzaghi, per me si sono chiuse le porte di una possibile permanenza. Inzaghi aveva un’idea di calcio diversa, rispetto all’olandese e negli anni successivi non ci sono state possibilità di tornare anche se mi sarebbe piaciuto».

