Notizie Milan – Szoboszlai: “Milan? Vedremo con il tempo”

MILANO – Dominik Szoboszlai, grande obiettivo di mercato del Milan, targato Ralf Rangnick nella prossima stagione, ha parlato ai microfoni di Rangado.hu. Tra i vari temi toccati c’è stato il suo futuro, la squadra rossonera e anche il tecnico tedesco:

«Il mio obiettivo in carriera? Voglio giocare 150 partite con la nazionale ungherese e vincere la Champions League. Per arrivare a questi traguardi dvi far parte di uno dei sei migliori club al mondo. Rangnick? Ovvio che lo conosco, lui è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Recentemente ci siamo incontrati, ma la nostra conoscenza va avanti da tempo. Io al Milan? Vediamo con il tempo. Adesso il calciomercato non è nemmeno stato aperto, quindi per ora non c’è nulla di cui parlare. Dove mi vedo meglio? In Italia o in Spagna».

