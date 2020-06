Notizie Milan – Szoboszlai, c’è sempre l’incognita Lazio

MILANO – Il Milan vuole convincere Ralf Rangnick a sposare la causa rossonera. Una delle carte che il club meneghino starebbe giocando è legata alla prossima sessione di mercato. Il Diavolo, infatti, starebbe tenendo sotto osservazione, diversi talenti appartenenti alla galassia delle squadre Red Bull, di cui il tecnico tedesco è coordinatore. Tra questi c’è Dominik Szoboszlai, centrocampista di nazionalità ungherese, classe 2000. Sul giovane, di proprietà del Salisburgo, non ci sarebbe soltanto il Milan, anche la Lazio di Simone Inzaghi sarebbe in corsa per accaparrarsi uno dei migliori talenti d’Europa. la base d’asta per riuscire a mettere sul calciatore si aggira intorno ai venti milioni di euro.

