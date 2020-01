Notizie Milan – Suso vicino al ritorno in Spagna. In entrata si pensa a Florentino

MILANO – Siamo ormai entrati nell’ultima settimana del mercato invernale e il Milan deve ancora risolvere alcune situazioni piuttosto spinose, fra cui quella di Jesus Suso. Lo spagnolo è finito ai margini della squadra ed ha espressamente chiesto la cessione. Su di lui è piombato con forza il Siviglia e, anche se i rossoneri sperano di portare a termine una cessione a titolo definitivo, è probabile che l’accordo si troverà sulla base di un prestito con diritto di riscatto, che diventerebbe obbligo al raggiungimento di determinate condizioni.

NUOVO COLPO – Il Milan, dal canto suo, piazzerà un colpo in entrata qualora dovesse andare in porto il trasferimento di Suso. Stando a ciò che riferisce Tuttosport, il nome più caldo attualmente è quello di Luis Florentino, centrocampista ventenne del Benfica, che la dirigenza meneghina sta cercando di prendere in prestito per diciotto mesi con diritto di riscatto.