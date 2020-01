Notizie Milan – Suso-Siviglia nuovi passi avanti, si può chiudere a breve

MILANO – Arrivano nuove indiscrezioni di mercato, relative al futuro di Suso. Il calciatore è ormai ai margini del progetto tattico rossonero, il nuovo modulo e le ottime prove di Castillejo lo hanno relegato in panchina, ma molto è merito anche dell’ex Liverpool. Sulle tracce del numero otto rossonero c’è il Siviglia, la squadra spagnola sta lavorando per portarlo in Liga. Le ultime voci sullo spagnolo parlando di un avvicinamento dei club andaluso alle richieste del Milan: prestito con obbligo di riscatto fissato a 25 milioni di euro. Le parti sembrano essere davvero vicine, come mai prima di adesso, e il futuro di Suso potrebbe essere davvero nella Liga.