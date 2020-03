Notizie Milan – Suso: “Prestito? Presto per il riscatto, ma voglio restare qui”

MILANO – Jesus Suso ha rilasciato un’intervista a Marca, quotidiano sportivo spagnolo, dove ha parlato della sua stagione nella Liga, da quando è arrivato nella scorsa sessione invernale di mercato, e sul suo futuro. Ecco le parole dell’ex esterno del Milan.

: «E’ ancora presto per parlare del mio riscatto da parte del Siviglia. Però non sono preoccupato, la mia intenzione è restare qui dove sono. Penso all’Europa League, piuttosto che concentrarmi sugli aspetti del mercato estivo, quella è la nostra competizione e vogliamo arrivare fino in fondo».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live