Notizie Milan – Suso, il Siviglia ci pensa e studia l’offerta giusta

MILANO – Il Futuro di Suso in rossonero è ancora incerto. Nonostante le parole di Pioli, in conferenza stampa «Si sta allenando benissimo ed è a disposizione per giocare» Il calciatore potrebbe partire in questa sessione di mercato. Il Milan, però, ha intenzione di cederlo a titolo definitivo e tutte le offerte arrivate per lo spagnolo, per il momento, riguardano soltanto il prestito. Anche il Siviglia pensa al numero otto rossonero, ma una nuova offerta a titolo temporaneo non farà cambiare al Diavolo. La squadra di Julen Lopetegui ha già fatto un investimento importante a gennaio: si tratta di En-Nesyri, pagato 20 milioni di euro circa. Quindi appare molto complicato pensare ad un’offerta, da parte degli spagnoli, a titolo definitivo per Suso, vista anche le richieste del Milan: 30 milioni di euro. Una soluzione potrebbe essere rappresentata dal prestito, per 18 mesi, con obbligo di riscatto.