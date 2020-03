Notizie Milan – Suso ha conquistato Monchi e il Siviglia

MILANO – L’esperienza di Suso al Siviglia sta procedendo molto bene. Il calciatore spagnolo, nell’ultima sessione di mercato invernale, si è trasferito dal Milan alla squadra iberica, con la formula del prestito con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni. In questi pochi mesi nella Liga, però, l’ex rossonero sembra sia riuscito a conquistarsi la fiducia e l’apprezzamento del club. In particolare il direttore sportivo Monchi è molto contento dell’impatto che il giocatore ha avuto su tutta la squadra. Il Milan può quindi sorridere, se Suso continuerà su questo passo, allora il suo riscatto sarà una formalità.

