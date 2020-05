Notizie Milan – Sull’obiettivo Everton c’è un nuova pretendente dalla Serie A

MILANO – Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, Everton sarebbe finito nel mirino del Napoli. Il fantasista del Gremio ha accesso l’interesse della società partenopea, in seguito alle covi su una possibile partenza di Lozano. Sul brasiliano il Milan ha messo gli occhi da tempo, ma non è mai stata imbastita una vera e propria trattativa da parte del club meneghino, anche se il giocatori interessa da tempo. Everton al Napoli andrebbe ad occupare il ruolo die sterno offensivo, sulla fascia sinistra, in coabitazione con Insigne. In questo caso proprio il messicano Lozano risulterebbe di troppo all’interno della rosa Azzurra. In ogni caso per entrambe le squadre italiane non sarà semplice riuscire ad arrivare al calciatore, vista la valutazione del Gremio.

