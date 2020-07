Notizie Milan – Suggestione Braida: la mossa per convincere Maldini

MILANO – La stretta attualità,in orbita rossonera, sta vivendo ore davvero febbrili. Notizie e indiscrezioni arrivano, sia dal “campo”, con il Milan che questa affronterà la Juventus, sia in ambito dirigenziale. Se questa sera a San Siro gli uomini di Pioli, e la squadra di Sarri, si giocheranno una fetta delle ambizioni stagioni. Da Casa Milan filtrano voci clamorose. Avevamo già riportato l’indiscrezione legata al futuro di Paolo Maldini, con l’ormai imminente arrivo di Ralf Rangnick, in veste sia di allenatore, che di direttore tecnico. Alla storica bandiera rossonera sarebbe stato proposto un nuovo ruolo, da ambasciatore del club. Offerta che sembrerebbe essere rispedita al mittente, ma Gazidis non dovrebbe avere un asso nella manica, per convincere l’attuale direttore tecnico a restare nei quadri dirigenziali: Ariedo Braida. L’ex storico direttore generale e direttore sportivo del diavolo, dal 1986 al 2013 in rossonero, potrebbe essere in procinto di tornare. La stima reciproca tra i due potrebbe portare Maldini ad accettare un nuovo incarico, in seno al Milan. Braida raccoglie anche il consenso di Rangnick, fatto che non va messo in secondo piano, e il dirigente di Precenicco, in passato si era già espresso su un possibile ritorno.

