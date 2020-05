Notizie Milan – Su Zaracho irrompe il Borussia Dortmund

MILANO – Matias Zaracho è uno dei grandi obiettivi del Milan, in vista della prossima stagione. Il trequartista argentino sembra essere uno dei profili preferiti, della dirigenza rossonera, per rinforzare il centrocampo del club meneghino. Secondo quanto riferisce Radio Continental, però, il Diavolo dovrà fare i conti con la concorrenza dell’Ateltico Madrid e non solo. Dato che il giocatore del Racing de Avellaneda sembra interessare anche al Borussia Dortmund. Zaracho è entrato nell’orbita della squadra tedesca a causa della possibile partenza di Jadon Sancho e l’argentino potrebbe raccogliere in giallo-nero la pesante eredità dell’inglese, che sembra destinato a lasciare la Bundesliga, per approdare in un top club europeo.

