Notizie Milan – Su Romagnoli c’è anche la Juventus

MILANO – La vicenda legata del rinnovo contrattuale di Alessio Romagnoli è uno degli argomenti più dibattuti all’interno dell’ambiente Milan. I rossoneri inizieranno a parlare con l’entourage del calciatore quest’estate, dato che l’attuale accordo scadrà nel 2022. Non sarà semplice trovare una soluzione in grado di accontentare tutti e il club meneghino rischia di dover mettere sul mercato il suo capitano, se non dovesse arrivare la fumata bianca. Come riporta la Gazzetta dello Sport, tra i vari club che stanno pensando a Romagnoli, Lazio e Barcellona su tutte, ci sarebbe anche la Juventus. I bianconeri potrebbero approfittare della situazione legata al rinnovo contrattuale del difensore e magari inserire, nell’offerta, quel Demiral tanto inseguito dal Diavolo.

