Notizie Milan – Su Paquetà anche il Valencia: doppio affare in vista?

MILANO – Non solo acquisti e rinnovi, in casa rossonera è caldo anche il fronte cessioni. Queste saranno fondamentali per fare cassa e reinvestire sul mercato. Una delle partenze più probabili è quella di Lucas Paquetà, ormai considerato in esubero dal Milan. Il brasiliano, seguito con grandissimo interesse dalla Fiorentina, non sembra convinto di trasferirsi in Toscana, poiché spera ancora di poter approdare in una squadra che gli garantisca la partecipazione alle coppe europee. La sua destinazione preferita sembrava essere il Psg che, tramite Leonardo, aveva fatto alcuni sondaggi. Tuttavia, il club francese reputa eccessivi i circa 30 milioni chiesti dal Milan. Stesso discorso per il Benfica, che ritiene eccessivo anche l’ingaggio percepito dal classe ’97. Insomma, Paquetà è sul mercato ma piazzarlo è tutt’altro che facile.

INDISCREZIONE – Stando a ciò che riferisce il portale Tuttomercatoweb.com, nelle ultime ore sarebbe emersa una nuova pretendente: il Valencia. La società spagnola stima molto il centrocampista rossonero che, dal canto suo, potrebbe considerarla una validissima soluzione. Al momento non c’è una trattativa, ma è una pista che potrebbe diventare molto concreta nelle prossime settimane. Il Valencia, inoltre, è interessato anche ad un altro giocatore del Milan: Mateo Musacchio. Ciò potrebbe dar vita ad un doppio affare…

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live