Notizie Milan – Strasser: “Ibra mi trattava come un fratello minore”

MILANO – Rodney Strasser è intervenuto nella diretta Instagram di Sottosopra. L’ex calciatore del Milan ha raccontato i suoi trascorsi in rossonero e si è soffermato sul suo rapporto con Zlatan Ibrahimovic. Ecco le sue parole.

: «Mi ricordo il mio debutto in Serie A con il Milan. Mister Ancelotti mi chiese di stare tranquillo, ma io ero davvero carico e infatti poco dopo essere entrato fui ammonito. Quella partita ha cambiato la mia vita. Ibrahimovic mi ha sempre trattato come un fratello minore, quando pranzavamo io ero sempre accanto a lui e quello che lui decideva di mangiare, dovevo prenderlo anch’io. Mi ricordo un aneddoto particolare, dopo un derby, vinto grazie a un goal di Ibra, la società ha voluto regalare un orologio celebrativo ai giocatori, ma non a tutti. Quel giorno Ibra mi chiese dove fosse il mio orologio e gli risposi che ero troppo giovane per avere un orologio dal club. Il giorno dopo mi ha portato un suo orologio, da nove mila euro, e me lo regalò».

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live