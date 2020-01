Notizie Milan – Stendardo: “Kjaer-Caldara, scelte giuste”

MILANO – Guglielmo Stendardo, ex difensore di Lazio e Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e ha parlato delle operazioni Caldara all’Atalanta e Simon Kjaer al Milan. Ecco cosa ha detto.

: «Queste sono quelle operazioni di mercato che fanno bene a tutti, soprattuto ai calciatori. Caldara dopo i due brutti infortuni doveva ritrovare continuità e conosce bene l’ambiente di Bergamo, essendo un prodotto del vivaio dell’Atalanta. Mentre Kjaer non ha mai legato con Gasperini e i suoi metodi di lavoro, al Milan potrebbe gli stimoli giusti per imporsi, anche in questo caso l’ambiente gioca un ruolo importante. cambiare aria dovrebbe fargli bene e in rossonero ha l’opportunità di dimostrare il suo valore».