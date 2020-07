Notizie Milan – Stefano Pioli e la sua squadra vengono celebrati in Spagna

MILANO – “Il Milan di Stefano Pioli continua il suo momento magico”. Questo è quello che scrive As su sul suo sito internet, e sui suoi profili social, dopo la vittoria “a valanga” per 5-1 sul Bologna dell’ex rossonero Sinisa Mihajlovic. Una vittoria che non fa che allungare la striscia positiva di questa ripartenza in campionato del diavolo. Sei vittorie e due pareggi, come puntualizzano gli spagnoli, e tante vittime illustri: la Juventus, la Lazio, La Roma. Uscite tutte sconfitte negli ultimi confronti con la “Banda Pioli”. Non manca nemmeno la puntualizzazione sul futuro, “Pioli continua a raccogliere buoni risultati: giustificare il suo licenziamento diventa sempre più difficile”. Una riflessione che in molti iniziano a fare, anche in Casa Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live