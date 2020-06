Notizie Milan – Sta per sfumare una delle richieste di Rangnick

MILANO – Il Milan del futuro passa ovviamente dalla nuova guida tecnica del club meneghino, per la prossima stagione. Ralf Rangnick continua ad essere il favorito, probabilmente anche l’unico in corsa, visto quanto la dirigenza rossonera sa rimasta affascinata da lui. Il tecnico tedesco però ha fatto, in questi mesi, delle richieste ben precise, per accettare la corte del diavolo.

Tra queste c’è sicuramente Paul Mitchell, responsabile del mercato del Lipsia, ma secondo quanto riportata Equipe ad un passo dal Monaco. Una notizia che non può far piacere a Rangnick, vista la sua intenzione di creare una “squadra di lavoro” di cui si fida ciecamente.

