Notizie Milan – Spunta un nuovo nome per l’attacco

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Anche se la stagione non si è conclusa, il Milan ha già iniziato a pensare seriamente al mercato. L’avvento di Ralf Rangnick, porterà diversi cambiamenti e il tecnico tedesco ha già indicato in quali zone del campo dovranno arrivare i rinforzi. Servirà un difensore, un terzino destro, un centrocampista e due punte. E proprio per l’attacco del Milan è arrivata un nuova indiscrezione. Secondo Fabrizio Romano, giornalista sportivo ed esperto di mercato, i rossoneri avrebbero messo nel mirino Dusan Vlahovic. La punta della Fiorentina è uno dei prospetti più interessanti della Serie A, essendo un classe ’00. E i viola puntano forte sulla sue esplosione, anche se le voci di squadre interessate non mancano. Il Milan, infatti, è solo l’ultimo club che si è aggiunto alla lista delle squadre interessate. I viola, per fugare ogni dubbio, hanno già pronto il rinnovo contrattuale per il ragazzo. Ralf Rangnick però non sembra curarsi delle intenzioni della Fiorentina. Secondo il tedesco Vlahovic sarebbe l’ideale per il suo Milan, per la giovane età, per le sue potenzialità e per il fatto che, sempre secondo l’ex Red Bull, si “sposerebbe” benissimo con Rebic. Il Milan quindi continua a preparare il futuro, secondo le indicazioni della prossima guida tecnica e non siamo ancora nel vivo della finestra estiva di mercato.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live