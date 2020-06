Notizie Milan – Spunta l’alternativa Ralf Rangnick per la panchina

MILANO – Ralf Rangnick è sempre il nome più vicino alla panchina del Milan, l’uomo scelto dalla dirigenza per riportare in alto il diavolo. I contatti con il tedesco proseguono e si attende l’incontro con Elliott, che dovrebbe dare la svolta decisiva alla trattativa. nel frattempo però i rossoneri hanno individuato anche la possibile alternativa, nel caso in cui Rangnick decida di fare un passo indietro. Si tratta di Paulo Sosa, ex allenatore della Fiorentina e oggi al Bordeaux. L’allenatore portoghese è uno dei nomi che piace al Gazidis e al resto della dirigenza e il suo arrivo potrebbe, forse, scongiurare l’addio di Paolo Maldini. Però queste, per il momento, restano indiscrezioni. Bisognerà prima attendere l’incontro tra Rangnick e la proprietà del Milan, e poi il suo esito.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live