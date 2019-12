Notizie Milan – SportMediaset: scartata l’ipotesi Mandzukic

MILANO – Mario Mandzukic, in uscita dalla Juventus, non sembra ricevere il gradimento del Milan. Il nome del croato, nelle ultime settimane, è stato accostato al club rossonero come alternativa ad Ibrahimovic. Tuttavia, stando a ciò che riferisce SportMediaset, la dirigenza meneghina, che preferirebbe non prendere giocatori sopra i 30 anni, sarebbe disposta a fare un’eccezione solo per Ibra. Dunque, qualora la trattativa con lo svedese tramontasse, si punterebbe su un profilo più giovane e non su Mandzukic.