Notizie Milan – SportMediaset: Rangnick firmerà un triennale

MILANO – Sta per iniziare il nuovo ciclo del Milan. A fine stagione si aprirà un nuovo capitolo rossonero – l’ennesimo in questi ultimi anni – nel nome di Ralf Rangnick. Il tedesco sbarcherà a Milano ad agosto, subito dopo la fine del campionato, per entrare ufficialmente a far parte del club meneghino. Quasi sicuramente lo farà con un doppio ruolo: allenatore e direttore tecnico. Sarà proprio lui ad orchestrare il prossimo mercato, che aprirà i battenti a settembre. Stando a quel che riferisce l’edizione odierna di SportMediaset, Rangnick firmerà un contratto triennale nelle prossime settimane.

QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live

Caricamento sondaggio...