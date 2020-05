Notizie Milan – Sportmediaset: Rangnick cerca casa a Milano

MILANO – Ralf Rangnick starebbe cercando casa a Milano, almeno secondo quanto riporta Sportmediaset. La stessa fonte ha aggiunto che l’allenatore tedesco avrebbe già individuato un’abitazione nel capoluogo lombardo. Indiscrezioni che avvalorano ancora una volta la tesi che vuole il teutonico alla guida del club rossonero nella prossima stagione.

A piccoli passi quindi Ralf Rangnick continua ad avvicinarsi al Milan, nonostante gli attriti, interni ai quadri dirigenziali del club meneghino, sul suo nome. Tutto sembra far pensare che Gazidis abbia scelto definitivamente il prossimo allenatore e andrà dritto per la sua strada, forte delle sue convinzioni,

