Notizie Milan – SportMediaset: Piatek verso il trasferimento in prestito

MILANO – Il ritorno di Zlatan Ibrahimovic potrebbe spingere Kris Piatek lontano da Milano. Difficilmente il polacco troverà spazio ed è probabile che Pioli decida di provare il duo d’attacco composto da Ibra e Leao. Stando a ciò che riferisce SportMediaset, Piatek potrebbe partire in prestito. Questa sarebbe una soluzione utile per il suo rilancio, rimanendo magari in Italia. Attualmente, infatti, il club maggiormente interessato al Pistolero è la Fiorentina, in cerca di un centravanti da regalare a Beppe Iachini. Non sono da escludere, però, iniziative da parte di società inglesi.