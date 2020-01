Notizie Milan – SportMediaset: Piatek ha accettato il trasferimento

MILANO – Il mercato invernale è iniziato da poco e, fino al 31 gennaio, potrebbe riservare grandi sorprese. A partire dal Milan, molto attivo sia in entrata che in uscita. Mentre sono in via di definizione le cessioni di Borini (Genoa) e Rodriguez (Fenerbahce), si sta cercando una nuova sistemazione anche per Kris Piatek. Il polacco ha deluso anche ieri e, nonostante all’inizio fosse scettico sull’ipotesi di cambiare squadra, stando a SportMediaset avrebbe accettato nelle ultime ore il trasferimento. Con il ritorno di Ibra e la presenza di Leao, per il Pistolero gli spazi si fanno piuttosto ristretti e la cessione è diventata un’opzione molto concreta. Sull’attaccante classe ’94 ci sono due squadre inglesi: West Ham e Aston Villa. In Italia sta provando a sondare il terreno la Roma che, però, non potrebbe garantire la titolarità a Piatek per via della presenza di Dzeko.