Notizie Milan – SportMediaset: Ibra ha rifiutato l’Everton

MILANO – Gennaio è vicino e Zlatan Ibrahimovic non ha ancora deciso dove andare a concludere la sua carriera. Nonostante rimanga in piedi l’ipotesi ritiro, lo svedese ha ancora voglia di giocare e di sposare un progetto che lo stimoli. Tuttavia, sebbene l’offerta presentata dal Milan sia molto importante, Ibra continua a prendere tempo. Negli ultimi giorni si è fatto avanti anche l’Everton, su richiesta del neo tecnico Carlo Ancelotti. Stando però a ciò che riporta SportMediaset, Zlatan avrebbe rifiutato il club inglese. Il Milan, dunque, sembra l’unica concorrente rimasta in gioco, ma l’attesa ha iniziato a spazientire i dirigenti rossoneri che si stanno guardando attorno per un’alternativa.