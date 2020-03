Notizie Milan – Spalletti non pensa alla A e guarda in Premier League

MILANO – In questa stagione Luciano Spalletti è stato molto vicino alla panchina del Milan, sembra il candidati più accreditato per raccogliere il testimone di Marco Giampaolo. Poi le vicende legate al suo contratto, ancora in essere, con l’Inter hanno lasciato la strada sgombra a Stefano Pioli. Il tecnico toscano vorrebbe tornare ad allenare nella prossima stagione, ma il suo sguardo non rivolto alla Serie A. Spalletti, per ambizioni personali, sognerebbe di guidare un club di Premier League, nonostante le voci di un suo possibile futuro alla Fiorentina, sua squadra del cuore. Un’idea che però non lo stuzzicherebbe, così come sembra non riscuotere più successo nemmeno l’ipotesi Milan.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live