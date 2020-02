Notizie Milan – Sotto osservazione un terzino destro

MILANO – Iniziano a circolare le prima voci di mercato per la prossima stagione, in casa Milan. Stando a queste indiscrezioni i rossoneri avrebbero mandato i propri scout ad osservare un terzino destro, che attualmente gioca in Serie A, tra le fila del Sassuolo. Si tratta di Jeremy Toljan, esterno difensivo ex Borussia Dortmund. Il Diavolo sembrerebbe essere molto interessato al profilo del calciatore, che sta disputando una buona stagione agli ordini di De Zerbi. Una voce che conferma le intenzioni del Milan, secondo sempre le indiscrezioni di mercato, di provare a fare cassa con le possibili cessioni di Calabria e Conti. Non c’è però solo il club meneghino sulle tracce del giocatore, anche la Roma sembra essere intenzionata al terzino.

