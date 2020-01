Notizie Milan – Slitta l’incontro per Ricardo Rodriguez al Napoli

MILANO – Ricardo Rodriguez è pronto a salutare il Milan. Il suo futuro dovrebbe essere al Napoli, dove ritroverà il suo ex allenatore, Gennaro Gattuso. L’incontro però l’agente dello svizzero e la società partenopea è slittato a domani, un nuovo rinvio che però non dovrebbe cambiare le carte in tavola. Anche se nuovi colpi di scena sono dietro l’angolo e non sarebbe una novità, visto l’esito delle vicende con il PSV prima e il Fenerbahce poi. Il trasferimento i Turchia è saltato a causa del fair Play finanziario. Tutto è rimandato a domani, ma comunque la prossima maglia che indosserà Ricardo Rodriguez sarà quella degli Azzurri, nonostante i precedenti poco incoraggianti.