Notizie Milan – Sky Sport: Paquetà vicino al Psg

MILANO – E’ una giornata disastrosa in casa Milan, con il tonfo di Bergamo che ha fatto chiudere l’anno ai rossoneri con un sonoro 5-0. Tuttavia, il mercato di gennaio potrebbe riservare altre brutte sorprese ai tifosi. Stando infatti a ciò che riferisce Gianluca Di Marzio su Sky Sport, il Milan starebbe per cedere Lucas Paquetà al Paris Saint-Germain. Leonardo, che un anno fa lo aveva portato proprio a Milano, ora lo vuole a Parigi e la trattativa si troverebbe già in stato avanzato. Restano da definire i dettagli economici, ma l’affare si potrebbe chiudere per una cifra intorno ai quaranta milioni di euro.