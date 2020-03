Notizie Milan – Sky Sport: in bilico il futuro di Ibrahimovic in rossonero

MILANO – Come riporta Sky Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in rossonero, sembra essere sempre più in bilico. Lo svedese quest’invero ah deciso ritornare a Milano, grazie all’opera di convincimento di Boban e Maldini. Adesso con l’abbandono del croato e quello probabile dell’ex capitano del Milan, la situazione è drasticamente cambiata. La nuova strategia di Gazidis, inoltre, complica ulteriormente i piani. Dato che il contratto dell’attaccante non è in linea con il tetto che verrà imposto dal dirigente sudafricano, 2 milioni di euro a stagione, o la massimo 2,5, non basteranno per convincere Ibra a continuare con il Diavolo.

CLICCA QUI>Intanto, ecco tutte le principali notizie dal mondo Milan in aggiornamento live