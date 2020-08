Notizie Milan – Sky, rinnovo Ibrahimovic: lo svedese incontra Raiola

MILANO – Secondo quanto riporta Sky Sport, nelle prossima ore dovrebbe andare in scena un incontro tra Zlatan Ibrahimovic e il suo agente, Mino Raiola. Ovviamente tutto ruota intorno al rinnovo di contratto del numero 21 rossonero. Lo stesso calciatore ha già incontrato la dirigenza del club meneghino per parlare del futuro. Una notizia che non fa che confermare le indiscrezioni dei giorni che vedevano Ibrahimovic sempre convinto e deciso di voler continuare la sua avventura nel Milan. così come le dirigenza del Diavolo, su input di Stefano Pioli, ha mosso dei passi in direzione dello svedese. Per accontentare le sue richieste.

