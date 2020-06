Notizie Milan – Sky: Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan

MILANO – Ormai son rimasti ben pochi dubbi: salvo clamorosi colpi di scena, a fine stagione Ralf Rangnick diventerà il nuovo allenatore del Milan. Ai microfoni di Sky Sport lo ha confermato Emanuele Baiocchini: “I contatti sono proseguiti durante il lockdown, ora c’è bisogno dell’incontro personale dove l’accordo verrà messo nero su bianco. Quello che sappiamo e che ribadiamo è che Rangnick sarà il prossimo allenatore del Milan e avrà una doppia funzione: tecnica e manageriale. E’ un ruolo che in Italia ancora non conosciamo, una vera e propria novità”.

