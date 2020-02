Notizie Milan – Sky, Pioli non vuole rischiare Donnarumma

MILANO – A meno di un recupero in extremis Gigio Donnarumma non difenderà la porta del Milan nel prossimo impegno di campionato, domenica contro il Genoa. Il portiere rossonero è uscito anzitempo contro la Fiorentina, a causa di un pestone ricevuto da Chiesa, e non ha ancora smaltito l’infortunio. Sky Sport, attraverso le parole di Emanuele Baiocchini, ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni dell’estremo difensore della Nazionale Italiana. Secondo il giornalista sportivo, Stefano Pioli non ha intenzione di rischiarlo contro i rossoblù, domenica prossima, in vista del match di ritorno con la Juventus in Coppa Italia, che avrà luogo pochi giorni dopo la ventiseiesima giornata di campionato. L’ipotesi di vedere, quindi, Begovic titolare contro la squadra di Davide Nicola si fa sempre più concreta.

