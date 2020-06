Notizie Milan – Sky: Gazidis punta un altro parametro zero in Francia

MILANO – Il Milan ha dato il via alle proprie mosse sul mercato in entrata, ingaggiando Pierre Kalulu, ventenne terzino destro svincolatosi dal Lione. Mercoledì sarà a Milano per svolgere le visite mediche. Ivan Gazidis, però, non ha di certo intenzione di fermarsi qui e guarda ancora in Francia, a caccia di altri giocatori da poter prelevare a parametro zero. Stando a Sky Sport, gli occhi dell’amministratore delegato rossonero sarebbero puntati su Malang Sarr, difensore classe 1999 del Nizza. Piace a molte società, a fine stagione andrà in scadenza e con ogni probabilità non firmerà il rinnovo. Sarà fondamentale, dunque, muoversi in anticipo per bruciare la concorrenza.

