Notizie Milan – Sky: Atalanta in pressing su Caldara

MILANO – Non è un mistero che il Milan, soprattutto in seguito al brutto infortunio di Leo Duarte, stia cercando un difensore con cui rimpolpare il reparto arretrato a gennaio. Il nome in cima alla lista resta quello di Todibo ma, come ha dichiarato oggi il direttore sportivo Frederic Massara, si stanno monitorando anche altri profili. Tuttavia, l’approdo in rossonero di un nuovo difensore potrebbe spingere Mattia Caldara verso un’altra squadra. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha confermato l’interesse – emerso già da alcune settimane – da parte dell’Atalanta. La società bergamasca riabbraccerebbe volentieri Caldara, ma bisogna capire su quale formula siano intenzionati a discutere i due club.