Notizie Milan – Sirigu, il Torino cerca un nuovo portiere

MILANO – Il Torino è alla ricerca di un nuovo portiere, almeno secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport. Salvatore Sirigu, l’attuale numero uno dei Granata, è al centro delle voci di mercato e sul calciatore c’è anche l’interesse del Milan. I rossoneri sono sempre alle prese con la grana legata al rinnovo di Donnarumma e in caso di una sua partenza non vogliono farsi trovare impreparati. Lo stesso discorso vale anche per il club di Urbano Cairo. Secondo quanto riporta il quotidiano, il nuovo portiere non dovrà per forza sostituire l’attuale titolare, ma la permanenza dell’ex PSG è tutt’altro che certa. I profili che i granata starebbero vagliando sono: Radu, attualmente al Parma ma di proprietà dell’Inter. Gori del Pisa, Montipò del Benevento, Paleari del Cittadella e Lezzerini del Venezia. Il Milan resta alla finestra, spettatore interessato alla vicenda.

