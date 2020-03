Notizie Milan – Sirene spagnole per Romagnoli: il capitano può partire

MILANO – Nella prossima sessione di calciomercato, Alessio Romagnoli potrebbe essere una delle cessioni di lusso da parte del Milan. Il difensore e capitano rossonero, con il contratto in scadenza nel 2022, percepisce un ingaggio da circa 3,5 milioni a stagione, ma Elliott e Gazidis vogliono abbassare il monte stipendi a 2,5 milioni per giocatore. Al classe ’95 verrà probabilmente chiesto di ridursi l’ingaggio, ma è quasi impossibile che dia una risposta affermativa. Ancor più difficile se si pensa che il suo agente è Mino Raiola, per nulla intenzionato a ridurre gli stipendi dei propri assistiti. Anzi. Dunque, sia Romagnoli che Donnarumma (entrambi gestiti da Raiola), sono tra i principali candidati alla partenza. Sulle tracce del numero 13, stando a calciomercato.com, ci sono due club pronti a sfidarsi in un derby di mercato tutto spagnolo: Atletico Madrid e Barcellona.

