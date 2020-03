Notizie Milan – Simon Kjaer vuole restare in rossonero

MILANO – Simon Kjaer ha già deciso cosa vuole per l’immediato futuro. Il difensore è stato prelevato dal Milan nell’ultima sessione invernale di mercato, con la formula del prestito, fino a fine stagione, con il diritto di riscatto fissato a 5 milioni. Il suo cartellino è di proprietà del Siviglia, ma il calciatore non ha intenzione di muoversi da Milanello, vorrebbe essere riscattato dal club meneghino. Prima dello stop a tutte le competizioni calcistiche, era uno dei due titolari della coppia di centrali difensivi rossoneri. Pioli lo considera un titolare fisso, preferendolo a Musacchio. Bisognerà capire però quali saranno le intenzioni di Gazidis e forse quelle di Rangnick, dato che la carta d’identità non gioca a favore di Kjaer, soprattutto in vista delle nuove linee societarie sul mercato: una rosa composta per lo più da giovani.

