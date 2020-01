Notizie Milan – Simon Kjaer sarà un nuovo calciatore rossonero!

MILANO – Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan ha concluso il suo secondo colpo di mercato. Si tratta di Simon Kjaer, difensore centrale del Siviglia, che in questa stagione ha giocato con l’Atalanta. Il giocatore arriverà a Milanello e si unirà al resto della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il calciatore dovrebbe essere il sostituto di Caldara, che farà il percorso inverso, tornando a giocare per l’Atalanta. Kjaer resterà per sei mesi in prestito a Milano, il club meneghino a fine stagione avrà modo di poter acquistare il giocatore. Dato che il Milan ha trovato l’accordo con il Siviglia sulla base del prestito con diritto di riscatto. Adesso si attende solo l’ufficialità, ma la società rossonera potrebbe tornare sul mercato alla ricerca di un altro difensore, dato che in rosa attualmente in quel ruolo ci sono solo Romagnoli, Musacchio e Gabbia. Oltre al lungo degente Duarte.