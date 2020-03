Notizie Milan – Simon Kjaer e le nuove strategie di mercato

MILANO – C’è aria di rivoluzione in casa Milan. L’addio di Zvonimir Boban e quello probabile di Paolo Maldini cambieranno anche le strategie sul mercato del club meneghino. Tutto passerà in mano, ovviamente, ai nuovi dirigenti e alla guida tecnica che sarà scelta. Anche le operazioni che sembravano certe adesso non lo so non più. E’ il caso di Simon Kjaer, il centrale danese è in prestito dal Siviglia e il suo riscatto è fissato a 5 milioni di euro. L’ex Atalanta da quando è arrivato a Milanello ha trovato subito una maglia da titolare, togliendola a Musacchio, e le sue prestazioni facevano pensare che la sua avventura con la maglia del Diavolo fosse solo all’inizio. Non sarà così, il futuro del calciatore per il momento è in stand-by, ma non è da escludere un suo ritorno nella Liga.

