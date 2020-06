Notizie Milan – Simic torna a parlare della sfida con l’Ajax nel 2003

MILANO – Dario Simic è tornato a parlare del Milan. L’ex difensore rossonero è intervenuto nella diretta Instagram di Carlo Pellegatti ricordando il match di Champions League del 2003, contro l’Ajax. Ecco le sue parole.

: «Una partita che non potrò mai dimenticare, è stata durissima. Alla fine siamo riusciti a vincere, penso fosse scritto da qualche parte. Il goal di Inzaghi o di Tomasson? Per fortuna il danese non era in fuorigioco, in caso contrario lo avremmo ammazzato».

