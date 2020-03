Notizie Milan – Sidibè si sbilancia sul futuro e fa una richiesta precisa

ULTIME NOTIZIE MILAN

MILANO – Djibril Sidibè gioca attualmente nell’Everton di Carlo Ancelotti, dopo il trasferimento a titolo temporaneo dal Monaco di quest’estate. Il terzino sta disputando una buona stagione in Inghilterra e molte squadre sembrano essere interessate ad acquistarlo, tra cui il Milan. Nei mesi scorsi era circolata l’indiscrezione di un possibile assalto estivo, dei rossoneri, per il calciatore. Oggi però sono arrivate le parole dello stesso Sidibè, che ha parlato ai microfoni di RMC Sport, rivelando di voler continuare a giocare in Premier League anche la prossima stagione. La stessa richiesta, ha aggiunto il calciatore, sarebbe stata fatta al club proprietario del cartellino.

